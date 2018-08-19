Eski Uruguay Devlet Başkanı senatörlükten istifa etti

2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı görevini yürüten 83 yaşındaki eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, Uruguay Senatosu'na sunduğu istifa mektubuyla senatörlüğü bıraktığını açıkladı.

RESMİ DAVETLERE BİLE GÖTÜRÜYORDU

İstifa mektubunda bu kararı vermesinin sebebinin kişisel sebepler ve yorgunluk olduğunu belirten Mujica, Uruguay yerel televizyonlarına verdiği bir röportajda ise senatörlüğü bırakma kararını, resmi davetlere dahi götürdüğü 3 bacaklı olan engelli köpeği Manuela'nın öldüğü gün verdiğini söyledi.

Mujica, başkanlık görevini yürütürken, maaşının büyük kısmını yoksullara dağıtmasıyla ve başkanlık konutu yerine bir kulübede yaşamasıyla dünya çapında ilgi toplamış ve yaşamını anlatan 'Saraysız Başkan' adlı kitap, Türkiye'de de çok satanlar arasında yer almıştı.