Eski Vali'nin FETÖ adına topladığı paraların makbuzları

İddianamede, Şahabettin Harput'un işadamlarından 'Himmet' adı altında para topladığına ilişkin bilgiler ve aldıkları para karşılığında işadamlarına kesilen makbuzlara yer verildi.

17 AĞUSTOS'TA TUTUKLANDI

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca 15 Temmuz gecesi başarısız darbe girişimi ardından FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Bursa'da 6 yılı aşkın valilik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Şahabettin Harput, 28 Temmuz günü Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Harput, 17 Ağustos günü 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan çıkartıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Bursa H Tipi Cezaevi'ne konulan Harput daha sonra Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca aralarında Şahabettin Harput'unda bulunduğu 37'si tutuklu 60 sanık hakkında ki iddianame hazırlandı. Haklarında, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma’ ve ‘terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarında her biri için 15-20 yıl arasında hapis cezası istenen iddianame kabul edilmesi için Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

KPSS DAVASI ZANLISI DA İDDİANAMEDE

İddianamede, eski Vali Şahabettin Harput'un işadamlarından 'Himmet' adı altında para topladığına ilişkin bilgiler ve aldıkları para karşılığında işadamlarına kesilen makbuzlara yer verildi. İddianamede bulunan ve dikkat çeken bir makbuz ise, 2010 yılındaki KPSS sorularının çalınıp FETÖ/PDY örgüt üyelerine verilmesinde adı geçen ve 11 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı olan Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen'e ait. Merkezi Bursa'da bulunan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı’na 15 Aralık 2010 tarihinde sigortalı olarak işi girmiş olarak gösterilen Sözen'in, 18 Ocak 2015 tarihinde işten ayrılmasına rağmen kendisine 10 Mart 2015 tarihinde ödenen 3 bin 801 lira 35 kuruşluk tediye makbuzu yer alıyor.

300 BİN LİRALIK HİMMET MAKBUZU

Erguvan Özel Eğitim İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin, Bank Asya Nilüfer Şubesi'ne Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na 2 Mart 2010 tarihinde yatırılan 300 bin liralık bağışın makbuzu da bulunuyor.