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'Eski yapıların kültüre kazandırılmasından yanayım'

Gazeteci, yazar, eleştirmen Doğan Hızlan, "Ben eski yapıların, binaların kültüre kazandırılmasından tarafım" dedi.

AA | 24.06.2018 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ünlü eleştirmen Doğan Hızlan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 7 milyon kitabın okuyucuyla buluşacağı yeni kütüphaneyle ilgili, "Ben eski yapıların, binaların kültüre kazandırılmasından yanayım. Bütün dünyada da böyle terk edilmiş, bırakılmış binalar kültüre kazandırılır. Hatta savaş zamanında silah deposu olan ve başka şeyler üreten yerler bile barış zamanında kültürel işlere adanır." dedi.

Doğan Hızlan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, binaların restorasyonunun tamamlanmasının ardından 220 bin metrekarelik kullanım alanıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline gelecek İstanbul Eyüpsultan'daki 250 yıllık Rami Kışlası’na ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Eski yapıların kültüre kazandırılmasından yanayım'

"ESKİ YAPILAR KÜLTÜRE KAZANDIRILSIN"

Projeyi henüz görmediğini belirten Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan Hızlan, "Ben eski yapıların, binaların kültüre kazandırılmasından yanayım. Bütün dünyada da böyle terk edilmiş, bırakılmış binalar kültüre kazandırılır. Hatta savaş zamanında silah deposu olan ve başka şeyler üreten yerler bile barış zamanında kültürel işlere adanır. Eskiden hava gazı üretilen yerler vardı Yedikule'de. Öyle duruyor. Onun yerine de çok güzel kültürel bir yapı yapılabilir.

Birçok özel müze açıldı Türkiye'de, özellikle de İstanbul'da. Dünyanın birçok sanatçısını, heykeltıraşlarını, ressamlarını öyle tanıdık. Tabii ki Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi gibi müzeler var ama yeni ve çağdaş sanatçıları tanıtmak, konuşmalar yapmak, sempozyumlar düzenlemek için de bu tür şeyleri canlandırmayı çok destekliyorum." dedi.

'Eski yapıların kültüre kazandırılmasından yanayım'

"İNTERNETTEKİ ÇOĞU BİLGİ DOĞRU DEĞİL"

Günümüzde insanların "İnternete bakar öğreniriz" şeklinde yanlış bir düşünce içinde olduğuna dikkati çeken Doğan Hızlan,  "Oysa o kadar çok hata var ki internette. Bir gün bilgisayarıma bir bilgi düştü. '(Gabriel Garcia) Marquez'in Veda Mektubu' diye bir yazı. Gittiğim kitap fuarlarından onun menajerini tanıyordum. 'Böyle bir mektup yok.' dedi. Benim bu özeldeki tanışmam sayesinde bu yanlış Hürriyet'te çıkmadı ama bütün gazetelerde çıktı. İnternete düşen her şey doğru sanılıyor. Birçok şiir yanlış. Tanınmış şairlerin, mesela Cemal Süreya'nın şiirleri dolaşıyor. Birisi tespit etmiş, 100 şiirden 30-40'ı ona ait değil. Yaşadıklarımdan en garibi, Behçet Necatigil'in olduğu sanılan 'Ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz ' şiiri. Ben Necatigil incelemecisiyim. Kızı Ayşe Sarısayın da yazar olduğu için aradım, şiiri okudum. 'Böyle bir şiiri yok' dedi. Araştırmayı derinleştirdik. Sonunda o şiirin Necatigil'in değil Metin Üstündağ'ın olduğunu bulduk. Böyle çok hatalar yapılıyor." şeklinde konuştu.

'Eski yapıların kültüre kazandırılmasından yanayım'

"MİLLİ KÜTÜPHANELERDE ÜYE KARTI TALEBİ

Doğan Hızlan, "Bir konser salonu, büyük bir kütüphane yapılması ya da kütüphanelerin alanının genişletilmesi gerekirdi. Ne yazık ki bunlar yapılamadı ve bir fırsat kaçırıldı. Şimdi bunların yapılması gerekir. Eski kütüphaneler duruyor ama dijitalize ediliyor. İnternette ulaşıyorsunuz. Bir tane de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor. Külliyede yapılan kütüphane için düzenlenen birkaç toplantıya gitmiştim. Önemli, çünkü dışarıdan gelen insanlar da orada kitaplara bakabilecek. Zaten öyle olması lazım. Kurumlarda da üniversitelerde de kütüphaneler var. Oralara kimse giremiyor. Bu kütüphaneler de halka açılmalı ve herkes oralara girebilmeli. Milli Kütüphane'deki gibi üyelik kartı olmalı." ifadelerini kullandı.

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