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Eski yataklar ve süpürge saplarıyla şampiyon oldular

Sivas'ta öğrenciler, eski yatak ve süpürge sapı gibi malzemeleri kullanarak oluşturdukları parkurda hazırlandıkları Yıldız Kızlar Puanlı Atletizm Yarışması'nda şampiyonluğa ulaştı.

AA | 03.05.2018 - 13:05..
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Yıldızeli ilçesinde bir köy okulunda atıl malzemelerle çalışan öğrenciler, 11 takımın katıldığı puanlı atletizm yarışmasında il birincisi olarak, Türkiye grup finallerine katılmaya hak kazandı.

ŞAMPİYON OLDULAR

Kavak Köyü Zeki Seyfi Şahin Ortaokulu öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Ethem Güngör'ün koordinesinde, kullanılmayan süpürge sapı, eski yataklar ve dubalarla parkurlar oluşturdu.

Süpürge sapından atlama çıtası, taşıma kumdan kum havuzu, dubalarla engelli parkuru oluşturan ve tarlada cirit atan öğrenciler, Sivas'ta 10-11 Nisan'da düzenlenen Yıldız Kızlar Puanlı Atletizm Yarışması'na hazırlandı.

Zor şartlarda, kendi oluşturdukları spor malzemeleri yardımıyla puanlı atletizm yarışmalarına katılan 6 kız sporcu, takım halinde il birincisi olmayı başardı.

Eski yataklar ve süpürge saplarıyla şampiyon oldular

OKULDA FAZLA SPOR MALZEMESİ YOK

Beden eğitimi öğretmeni Ethem Güngör,  Yarışmalara zor şartlar altında hazırlandıklarını belirten Güngör, köy okulu olmaları nedeniyle okullarında fazla spor malzemesi bulunmadığını söyledi.

Bu nedenle kendi imkanlarıyla bazı yatılı okullardaki eski yatakları toplayarak ve süpürge saplarını birleştirerek yüksek atlama parkuru oluşturduklarını dile getiren Güngör, kum havuzunu ve diğer parkurları kendi imkanlarıyla oluşturduklarını anlattı.

Öğretmen Ethem Güngör, "Köy şartları nedeniyle imkanlarımız merkezdeki okullara göre daha kısıtlıydı. Şartlar zor olsa da çocuklar büyük bir azim, istek ve kararlılıkla çalıştı, elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.

Eski yataklar ve süpürge saplarıyla şampiyon oldular

"ÇOCUKLAR ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Ethem Güngör, "Çocuklarımız gerçekten azim ve gayretle çalışarak il birinciliğini sahip oldular. Bu ay içinde Türkiye Grup Finalleri var, takım halinde oraya katılacağız. Orada 16 şehir takımı olacak, Sivas'ı temsilen oraya gideceğiz. Hedefimiz inşallah ilk 2 içerisine girip, Türkiye Finali'ne gitmek. Bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

İmkanlarımız daha geniş olsa sporcularımız belki daha da başarılı olacak. Şartlarımız şehir okullarına göre daha kısıtlı ama inanç ve azim olduktan sonra çocukların yapamayacağı bir şey olmadığına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Eski yataklar ve süpürge saplarıyla şampiyon oldular

Eski yataklar ve süpürge saplarıyla şampiyon oldular

Eski yataklar ve süpürge saplarıyla şampiyon oldular

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