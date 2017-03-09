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Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında ara karar öncesi halk Başyaver Yazıcı, Zekeriya Kuzu ve diğer darbecilere tepki gösterdi.

09.03.2017 - 11:02
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Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

SANIKLARA YUMURTA VE İP ATTILAR

Salona giriş sırasında protesto için toplanan vatandaşlardan bazıları, sanıkların üzerine yumurta ve ip attı.

Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

ZEKERİYA KUZU DA, YAVER YAZICI DA ORADAYDI

FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmada bugüne kadar eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Binbaşı Şükrü Seymen, eski Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit, helikopter pilotları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın da arasında bulunduğu tutuklu sanıkların tamamı dinlendi.

Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

ARA KARAR VERİLECEK

Yargılamanın üçüncü haftasında, sanıkların avukatları tarafından savunmalarının yapılmasının ardından ara kararın açıklanması bekleniyor.

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