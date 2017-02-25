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İkinci el koltuktan servet çıktı

New York’ta yaşayan 3 öğrenci, 20 dolara aldıkları ikinci el koltuğun içinde 41 bin dolar buldu.

25.02.2017 - 16:36
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New York’ta üç öğrenci 20 dolar karşılığında ikinci el bir koltuk aldı. Koltuğu eve getiren gençler; bir gece koltukta film izlerken, koltuğun dirsek kısmında bir şey farkettiler, ne olduğunu merak eden gençler, bir zarf içine konmuş 700 dolar buldu. Koltuğu biraz daha incelediklerindeyse para dolu başka zarflarla karşılaştılar. Üç gencin bulduğu para, toplamda 41 bin dolar.

SAHİBİNE İADE ETTİLER

Koltuğu satın aldıkları kişiye başvurduklarında ise gerçek ortaya çıktı.

Koltuğun sahibi aile; 30 yıl boyunca kızlarının geleceği için biriktirmiş. Anne vefat ettikten sonra, koltuğun altındaki parayı unutulmuş. Koltuğu satarak yeni bir yatak almak istemişler.

HER BİRİNE BİN DOLAR ÖDÜL

Kızın, ailesinin kendisi için biriktirilen paradan haberi olmadığı öğrenilirken aile; parayı kendilerine iade eden gençlere biner dolar ödül verdi.

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