Eskişehir'de yapılan 33 bin kişilik yeni stadyumun ardından kullanılmayan Atatürk Stadyumu'nun yıkılarak, 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için TOKİ ile Türk Dünyası Vakfı arasında protokol imzalandı.

Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Başkanı Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile çok sayıda kişi katıldı.

Eskişehir Atatürk Stadyumu 'Millet Bahçesi' olacak VİDEO

NABİ AVCI: ŞEHİRCİLİK TARİHİNDE YENİ DÖNEM AÇILIYOR

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı törende yaptığı konuşmada, "Bugün böyle güzel bir günde çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum. Sadece Eskişehir'in eski stadını değil, pek çok vilayetimizdeki eski statları 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi konusundaki iradesinin, Türkiye'nin şehircilik tarihine yeni bir dönem açacağına inanıyorum. Zatı devletlerine bir kere daha hem Eskişehir adına hem diğer vilayetler adına çok teşekkür ediyorum. TOKİ'ye çok teşekkür ediyorum. Stat yapımıyla ilgili projenin başından beri TOKİ ile çok uyumlu bir iş birliği yaptık." dedi.

"ESKİŞEHİR'İN MİLLET BAHÇESİ OLACAK"

Avcı şöyle devam etti: "135 milyon liraya mal olan stadımızın 125 milyon lirasını Türk Dünyası Kültür Ajansı olarak biz TOKİ'ye ödedik. Böylece eski stat yerimiz yapılaşmadan herhangi bir gelir getirici yapılaşma sürecinden kurtulmuş oldu. Burayı şehir halkının, Eskişehir halkının istifadesine sunacağımız bir alan olarak başından beri hep böyle tasarladık. Şehir parkı olarak yapılacağını söyledik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da son açıklamalarıyla da netleştiği üzere burası Eskişehir'in 'Millet Bahçesi' olacak."

ESKİ STATLARIN YERİNE MİLLET BAHÇESİ GELİYOR

Eskişehir Valisi Çakacak ise, "Bugün Eskişehir'imiz için çok önemli, çok güzel, çok hayırlı bir protokol imza törenini başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bazı illerimizde yeni yapılan statlar dolayısıyla eski statların bulundukları alanların 'Millet Bahçesi'ne çevrileceği yönünde bütün milletimize bir müjde verdi. Bu illerden biri de Eskişehir ilimiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Özdemir Çakacak, TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Milletvekili Nabi Avcı 'Millet Bahçesi' protokolünü imzaladı.