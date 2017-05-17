Eskişehir merkezli FETÖ operasyonunda 14 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Mayıs'ta Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan, aralarında ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A.B. ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. A.K'nin de bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan ikisi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmalarından dolayı salıverildi, 16'sı ise mahkemeye çıkarıldı.

Prof. Dr. A.B. ve Doç. Dr. A.K'nin de aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Mahkeme, diğer iki kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.