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Eskişehir Valisi'nden müjdeli haber

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehir hastanesinde sona gelindiğini açıkladı.

İHA | 08.08.2018 - 17:40..
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Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sait Çelebi, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve beraberlerindeki heyeti makamında ağırladı.

SAYILI GÜNLER KALDI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün kamu-özel işbirliği kapsamında yaptırdığı 1081 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinde bitme aşamasına gelindiğini hatırlatan Vali Çakacak, son model teknolojik donanıma ve 5 yıldızlı otel odası konforuna sahip olacak hastanede, vatandaşların sağlık alanında ulaşılan en son teknolojik hizmetlerden yararlanacağını aktardı.

Eskişehir Valisi'nden müjdeli haber

ÇALIŞANLAR EĞİTİMDEN GEÇTİLER

Hastanelerde görev yapacak personeller uygulamalı eğitimden geçtiler. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Çelebi de hastanenin kabul sürecinin tamamlanmasının ardından hizmete girmesiyle birlikte bölgede önemli sağlık merkezi olacağını belirtti.

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