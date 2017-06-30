Eskişehir yolu trafiğine 'hayat öpücüğü'

Bilkent Şehir Hastanesinin devreye girmesiyle trafik yoğunluğunun daha da artacağı öngörülen Eskişehir yolunda trafiğin rahatlatılması amacıyla ODTÜ ve Bilkent kavşaklarına 3'er köprü, alt geçit ve menfez ile 1 tünel inşa edilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birçok kamu kurumu binasının da bulunduğu Eskişehir yolunda, Bilkent Şehir Hastanesinin açılmasıyla birlikte artacağı tahmin edilen trafik yoğunluğuna karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

PROJE AŞAMALARDAN MEYDANA GELECEK

Projenin 2'nci aşamasında, Hacettepe Üniversitesi Kavşağı ve Sabancı Bulvarı'na 4 köprü, 2 alt geçit ve 1 menfez inşa edilecek. 3'üncü aşamada, Ankara Bulvarı 2 köprü ve 5 alt geçitle rahatlatılacak. 4'üncü aşamada, ODTÜ Kavşağı'na tünel bağlantısı sağlanacak. Son aşamada ise İncek Bulvarı bağlantısı gerçekleştirilecek.

32 KİLOMETRE YOL YAPILACAK

Toplamda 32 kilometrelik yeni yol yapılacak olan projeyle çevre düzenlemesi, yaya üst geçitleri ve yaya yolları gibi hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatacak uygulamalar hayata geçirilecek. Böylece Eskişehir yolunda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilerek, hastaneye başta şehir içi olmak üzere Ankara'nın dört bir yanından ve çevre yolundan en hızlı şekilde ulaşım sağlanacak.