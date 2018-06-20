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Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Dijital para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şirkete polis baskını düzenlendi.

DHA | 20.06.2018 - 01:48..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir residansta bulunan şirkete baskın düzenledi. Ekipler, şirketin ortaklarından Muhammet S. (24) ile bir yetkiliyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Şirkette yapılan aramada, 73 bin 300 TL, 600 dolar, 7 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 1 Glock marka ruhsatsız tabanca, 35 fişek, 14 reklam amaçlı hazırlanmış metal obje, farklı bankalara ait dekontlar, şirkete ait çok sayıda doküman ele geçirildi. Ayrıca, 2012 model lüks araca el konuldu.

Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Şüphelilerden şirket yetkilisi KOM Şubesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, şirket ortağı Muhammet S. ise 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Bu arada, şirketin diğer ortağı Sadun K.'nin (50) de Kocaeli'de polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

Eskişehir'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu

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