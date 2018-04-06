Eskişehir'de 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, 1-0 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.

2

Hatay'da 8 terörist öldürüldü

TSK, proje terör örgütü PKK'ya Tunceli'nin ardından bir darbe de Hatay'daki Amanos Dağı'nda indirdi. İHA ve SİHA'lar tarafından tespit edilen teröristlere hava saldırısı düzenlendi.