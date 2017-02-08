Eskişehir’de 44 akademisyen FETÖ'den ihraç edildi

Bakanlar Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda hazırlatılan 686 sayılı KHK, Resmi Gazete’de yayınlandı.

2 ÜNİVERSİTEDEN TOPLAM 44 İHRAÇ

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler görevinden ihraç edildi. KHK kapsamında Eskişehir Anadolu Üniversitesinde 28, Osmangazi Üniversitesinde ise 14 olmak üzere toplamda 44 akademisyen görevlerinden alındı.