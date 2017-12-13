Eskişehir’de 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Ankara Yolu Uygulama Noktası’nda, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.
NARKOTİK KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ
Narkotik arama köpeği Lady’nin otomobile tepki vermesi üzerine polis ekipleri, araçta detaylı arama yaptı. Arama sonucu sağ ön kapı içerisine gizlenmiş toplam 670 gram toz esrar ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Otomobil içerisinde bulunan E.K (31) isimli şahıs gözaltına alındı, hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı. E.K., bugün adliyeye sevk edildi.