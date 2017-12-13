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Eskişehir’de 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği otomobilde 670 gram toz esrar bulunması üzerine 1 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İHA | 13.12.2017 - 16:07..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Ankara Yolu Uygulama Noktası’nda, durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

NARKOTİK KÖPEĞİ TEPKİ VERDİ

Narkotik arama köpeği Lady’nin otomobile tepki vermesi üzerine polis ekipleri, araçta detaylı arama yaptı. Arama sonucu sağ ön kapı içerisine gizlenmiş toplam 670 gram toz esrar ele geçirildi.

Eskişehir’de 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Otomobil içerisinde bulunan E.K (31) isimli şahıs gözaltına alındı, hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı. E.K., bugün adliyeye sevk edildi.


Eskişehir’de 670 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

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