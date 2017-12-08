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Eskişehir'de alacak kavgasında 3 kişi öldü

Eskişehir'in Çiftler ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 08.12.2017 - 01:59..
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Eskişehir'de Serdar S. ile aralarında alacak meselesi bulunduğu ileri sürülen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Eskişehir'de alacak kavgasında 3 kişi öldü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında Serdar S., üzerindeki tabanca ile Balıkesir’in Susurluk ilçesinden geldikleri iddia edilen Yıldız, Çam ve kimliği belirsiz kişiye doğru ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlarla 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden 3 kişinin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çifteler Belediyesine ait morga ardından otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrasında 3 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli Serdar S, ise polis ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Serdar S. dışında kavga olayına karıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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