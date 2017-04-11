Eskişehir'de Bakan Avcı'dan MHP'ye ziyaret

MHP İl Başkanı Kadir Bıyık, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses ile partililer, Bakan Avcı ve Ak Parti İl Başkanı Ünlü'yü kapıda karşıladı.

MHP'ye teşekkür etmek için bu ziyareti yaptığını belirten Bakan Avcı, şunları söyledi:

"MHP'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"16 Nisan referandumuna sayılı günler kaldı. Bu vesileyle hem bu birlik ve dayanışma sebebiyle teşekkür etmek hem de kardeşlerimizin vazifelerine başarılar dilemek üzere bugün Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret ettik. Gösterilen misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyorum.

"MHP GEREKEN TAVRI GÖSTERDİ"

İsveç'ten Almanya'dan, İsveç'te çıkan gazetelerin atığı Türkçe 'Hayır deyin', Almanya'dan çıkan Bild Gazetesi'nin Türkçe manşet atıp 'Hayır deyin' kampanya yapmasından bunun ne kadar bir mili mesele olduğunu görmek mümkün.Sadece onlara bakarak bile bu referandumun partiler üstü milli bir mesele olduğunu görmek mümkün. Bu sebeple zaten Milliyetçi Hareket Partisi de sayın genel başkanının önderliğinde bu milli meseleye tam da milli bir duruşla gereken tavrı gösterdiler bu konuda."