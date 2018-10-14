taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8744
Euro
6.78955
Altın
1217.05
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.851

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir’de kız arkadaşına laf atan kişiyi göğsünden bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA | 14.10.2018 - 18:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürüyen 36 yaşındaki Murat Alaağaç ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında kız arkadaşa laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, 17 yaşındaki O.A. yanında bulunan bıçakla kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Murat Alaağaç’ı göğsünden bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen O.A. ve Y.T., yakalanarak gözaltına alındı. Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Alaağaç’ı bıçaklayan O.A., adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran yerli Lamborghini Murcielago üretti

İran yerli Lamborghini Murcielago üretti

345
Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi

Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi

139
Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

201
Arda Türkiye'den özür dileyecek

Arda Türkiye'den özür dileyecek

196
İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

91
81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

81 ilde eş zamanlı trafik denetimi

298
Fatih Terim'in TL yorumu: Hakkınızı yedirtmem

Fatih Terim'in TL yorumu: Hakkınızı yedirtmem

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM