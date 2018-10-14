Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Akşam saatlerinde Porsuk Çayı kenarında yürüyen 36 yaşındaki Murat Alaağaç ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında kız arkadaşa laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, 17 yaşındaki O.A. yanında bulunan bıçakla kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Murat Alaağaç’ı göğsünden bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Murat Alaağaç, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesine kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek failleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen O.A. ve Y.T., yakalanarak gözaltına alındı. Kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle Alaağaç’ı bıçaklayan O.A., adliyeye sevk edildi.