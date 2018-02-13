taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.822
USD
3,7983
EURO
4,6699
ALTIN
161,54
PETR
62,6300

Eskişehir'de borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Arif Ş., evine gelip alacağını istediği Erdal Özdemir ile 27 yaşındaki Mustafa Döymaz'ı, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu.

DHA | 13.02.2018 - 01:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki Barış Apartmanı'nda meydana gelen olayda, inşaat işiyle uğraştığı belirtilen 26 yaşındaki Arif Ş., iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen 31 yaşındaki Erdal Özdemir ve 27 yaşındaki Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Ş. tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti. Özdemir ve Döymaz olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Arif Ş. ise ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Eskişehir'de borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Ölen Erdal Özdemir ile Mustafa Döymaz'ın cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Eskişehir'de borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Eskişehir'de borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Eskişehir'de borç kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Annesinden ayrılan adama kurşun yağdırdı
Kahramanmaraş'ta bir kişi, annesinin eski imam nikahlı eşini tabancayla öldürdü.
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir genç, kurusıkı tabancayla şakalaştığı kız arkadaşını alnından vurdu.
İzmir'de servis minibüsünde cinayet
Konak ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Batman'da elektrik panolarına silahla saldırdılar
DEDAŞ'ın kaçak elektriğe karşı Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde kurduğu Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, silahlarla açılan ateş sonucu tahrip edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

Trump: Ortadoğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata

130
Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

Şakalaştığı kız arkadaşını silahla alnından vurdu

58
Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı

34
Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

Albayrak: Futbolcular bana 7 aydır para almıyoruz dedi

11
Babasına yardıma giden çocuk kazada yaşamını yitirdi

Babasına yardıma giden çocuk kazada yaşamını yitirdi

0
Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi

Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi

2
Annesinden ayrılan adama kurşun yağdırdı

Annesinden ayrılan adama kurşun yağdırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM