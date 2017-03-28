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Eskişehir'de ceket asma kavgası cinayetle bitti

Eskişehir'de eğlence merkezine ceket asma yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

28.03.2017 - 13:36
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cianyet

Eskişehir'de H.K. (59) ve oğlu E.K. (25), İstiklal Mahallesi'ndeki eğlence merkezine gitti.

CEKET ASMA KAVGASI

Burada baba-oğul, sandalyeye ceket asma nedeniyle yan masada oturan kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga eğlence merkezinin bulunduğu sokakta devam etti. Bu sırada eğlence merkezinde müzisyen olarak çalışan Seydihan Çalışkanoğlu (24), bıçakla yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Çalışkanoğlu, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

BABA OĞUL GÖZALTINDA

Kavganın ardından bir taksiye binip sürücüsünü tehdit ederek kaçtığı öğrenilen H.K. ve oğlu E.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahalesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

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