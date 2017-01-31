Eskişehir'de FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 EMNİYET MENSUBU YAKALANDI
Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edildikleri bildirilen ve ByLock kullandıkları öne sürülen 4’üncü sınıf emniyet müdürü, komiser, 2 komiser yardımcısı ile 3 polis memuru yakalandı.
Gözaltına alınan 7 Emniyet mensubu sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.