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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 7 emniyet mensubu gözaltına alındı..

31.01.2017 - 12:13
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

7 EMNİYET MENSUBU YAKALANDI

Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle meslekten ihraç edildikleri bildirilen ve ByLock kullandıkları öne sürülen 4’üncü sınıf emniyet müdürü, komiser, 2 komiser yardımcısı ile 3 polis memuru yakalandı.

Gözaltına alınan 7 Emniyet mensubu sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

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