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Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Eskişehir'de 27 kişinin bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi, 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 09.01.2018 - 19:41..
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Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ve termik santral sahası içerisinde meydana gelen kazada, Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçesinden Mihalıççık ilçesine işçi taşıyan, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen ve içerisinde 27 kişinin bulunduğu servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 8 işçi ambulanslarla, 19 kişi ise kontrol amacıyla diğer servis araçlarıyla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. İşçilerin 16.00- 00.00 vardiyasına gittikleri öğrenildi.

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