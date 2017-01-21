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Eskişehir'de Japonya-Türkiye Dostluk Konseri

Eskişehir'de düzenlenen Japonya-Türkiye Dostluk Konseri'nde, iki ülkenin geleneksel çalgıları eşliğinde müzik ziyafeti sunuldu.

21.01.2017 - 00:14
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Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'de Japonya-Türkiye Dostluk Konseri

Programda, ünlü Japon bestelerini yorumlayan Japon koto sanatçısı Atsuko Suetomi, kanun sanatçısı Göksel Baktagir ile bir eseri de seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise Pınar Köksal'ın Türk müziği tarzındaki besteleri, çok sesli olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde, şef Ender Sakpınar yönetiminde, tenor Hakan Aysev ve soprano Feryal Türkoğlu tarafından yorumlandı.

Konser, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Eskişehir'de Japonya-Türkiye Dostluk Konseri

Eskişehir'de Japonya-Türkiye Dostluk Konseri

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