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Eskişehir'de kartopu savaşı etkinliği

Eskişehir'de, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla haberleşen çoğunluğu üniversite öğrencisi yüzlerce genç, kartopu oynadı.

AA | 29.12.2016 - 02:56
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Sosyal paylaşım sitelerindeki "kartopu savaşı" çağrısına uyan yaklaşık 500 kişi, gece Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan katılımcılar, birbirlerine kartopu fırlatarak eğlendi.

Oyuna katılanlar, kısa sürede yerdeki karları bitirdi. Bunun üzerine yoldan geçen araçları durdurup üstlerinde biriken karları toplayarak oyuna devam ettiler.

Bu arada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

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