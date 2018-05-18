taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.308
USD
4,4834
EURO
5,2850
ALTIN
185,56
PETR
79,7000

Eskişehir’de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir’deki konut satışları bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.

İHA | 18.05.2018 - 12:20..
  1. Haberler
  2. Emlak

rw

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında, 2017 Nisan ayına göre yüzde 10,9 oranında azalarak bin 764 adet oldu. Eskişehir’de konut satışlarında 2018 Nisan ayında konutların 787 adedi ilk defa, 977 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Satışı yapılan 1.764 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 oranında azalarak 496 adet, diğer satışlar ise yüzde 1 oranında artarak bin 268 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 496 konutun 212 adedi ilk satış, 284 adedi ise ikinci el satış oldu.

TÜRKİYE'DE NİSAN AYINDA 103 BİN KONUT SATILDI

Türkiye genelinde ise konut satışları 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 087 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 414 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 6 bin 418 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile de İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Markalı konutların yüzde 6.1'ini yabancılar aldı
‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2018-1. Çeyrek Raporu’na göre, markalı konut projelerinde yapılan satışların yüzde 6.1’ini yabancı yatırımcılara yapıldı.
Muğla’da konut satışları yüzde 7,7 arttı
Müğla'daki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.
Müzeler Günü'ne 39 müze ücretsiz
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Müzeler Günü'nde 39 müzenin gece saat 23.00'e kadar açık kalacağı bildirildi.
Birbirinden güzel çatı katı dekorasyonu
Evlerin çatı katlarının dekorasyonu nispeten zor çalışma alanlarıdır...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

132
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

99
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

139
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

129
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

22
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

107
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM