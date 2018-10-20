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Eskişehir'de kumarhanelere baskın

Kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında 114 kişiye para cezası kesildi.

İHA | 20.10.2018 - 11:37..
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Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada 5 kumarhane ve 2 dernek olmak üzere toplam 7 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 adreste tombala oynatıldığı tespit edilirken, bir adreste mühür bozulduğu, diğer iki adresin ise boş olduğu belirlendi.

114 KİŞİYE PARA CEZASI

Kontrol edilen adreslerde toplam 179 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yapılırken, 2 kişinin ’dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edildi. Tombala oynandığı tespit edilen yerlerde toplam 114 kişiye 29 bin 526 TL idari para cezası uygulandı.

Tombala oynatılan ve mühür fekki tespit edilen yerlerin sorumluları Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak haklarında adlı tahkikat başlatıldı.

Eskişehir'de kumarhanelere baskın

Eskişehir'de kumarhanelere baskın

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