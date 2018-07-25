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Eskişehir'de mahrem imam operasyonu: 4 tutuklama

FETÖ/PDY'nin firari mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DHA | 25.07.2018 - 16:49..
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin firari mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik 5 ayrı hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda; H.Y., A.G., E.D., A.İ., F.D., S.K., H.C. ve F.A. gözaltına alındı.

Eskişehir'de mahrem imam operasyonu: 4 tutuklama

İLAÇ KUTULARINA GİZLENMİŞ PARALAR BULUNDU

H.C.'nin evinde yapılan aramada, ilaç kutularına gizlenmiş örgüte ait yüklü miktarda para, diğer şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Eskişehir'de mahrem imam operasyonu: 4 tutuklama

4 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y., A.G., F.D. ve H.C. bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. E.D. İzmir TEM Şubesi, F.A. ise Ankara TEM Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de mahrem imam operasyonu: 4 tutuklama

Şüpheliler S.K. ve A.İ.'nin ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Eskişehir'de mahrem imam operasyonu: 4 tutuklama



Eskişehir'de mahrem imam operasyonu: 4 tutuklama

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