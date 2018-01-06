Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü

Eskişehir'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi, 33 yaşındaki Ayhan Köle'yi tabancayla ateş ederek öldürdü, 28 yaşındaki Savaş Köral'ı da yaralayıp kaçtı.

ATEŞ ETTİ

Saldırı, gece Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral'a iş yeri içersinde tabancayla ateş etti.

SOKAKTA YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırgan kaçarken yaralı halde dışarı çıkan Ayhan Köle sokakta yığılıp kaldı. Köle, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kulağından yaralandığı belirtilen Savaş Köral ise ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ölen Ayhan Köle'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.