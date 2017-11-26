Eskişehir'de mobilya imalathanesinde yangın

Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'ndeki 'Kardeşler Mobilya' adlı işyerinde gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yangını görüp ihbarda bulunmaları üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

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