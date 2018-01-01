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Eskişehir'de öğrencilerden yılbaşında bedava muhabbet

Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde, sokakta 'bedava muhabbet' pankartı açan bazı öğrenciler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İHA | 01.01.2018 - 02:57..
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Yılbaşını sokakta geçiren vatandaşları bir araya toplamayı hedefleyen Adem Bilici ve arkadaşları açtıkları ‘Bedava muhabbet’ pankartıyla vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeni yıla girmek için Kütahya’dan Eskişehir’e gelen öğrenciler, sokaktan geçen vatandaşlarla bol bol sohbet ettiler.

Eskişehir'de öğrencilerden yılbaşında bedava muhabbet

"KEYİFLİ BİR MİLLETİZ"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde okuyan Adem Bilici, yeni yılın sağlıklı ve mutlu geçmesini istediğini belirtirken, yeni insanlarla tanıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eskişehir'de öğrencilerden yılbaşında bedava muhabbet

Bilici, "Kütahya’dan geliyorum. Öncelikle yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu akşam farklı bir şeyler yapalım istedik. Birkaç arkadaşımla beraber ‘Bedava muhabbet’ pankartı hazırladık. Yılbaşını sokakta kutlayan vatandaşları aramıza davet ederek, keyifli muhabbet edelim istedik. Vatandaşların ilgisi çok yoğun. ‘Bedava muhabbet’ diye bağırıyoruz ve yanımıza gelerek muhabbetimize ortak oluyorlar. Biz keyifli bir milletiz ve hiçbir taşkınlık çıkarmadan güzelce eğlenebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bol bol sohbet edip, türküler söyleyen gençler keyifli bir şekilde evlerine döndüler.

Eskişehir'de öğrencilerden yılbaşında bedava muhabbet

Eskişehir'de öğrencilerden yılbaşında bedava muhabbet

Eskişehir'de öğrencilerden yılbaşında bedava muhabbet

Eskişehir'de öğrencilerden yılbaşında bedava muhabbet

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