Eskişehir'de park halindeki araçların lastikleri kesildi

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Uygurlar, Akat, Tüzün ve Yücelen Sokak'taki 22 otomobilin lastiği dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla kesildi.

PARMAK İZİ ARAŞTIRMASI YAPILDI

Sabah saatlerinde araçların lastiklerinin kesildiği görenler '155 Polis İmdat' hattını arayarak durumu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri bazılarının 1, bazılarının da 2 lastiğinin kesildiği otomobillerde parmak izi araştırması yaptı.

Polis ekipleri çevredeki ev ve işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri araç lastiklerini kesen kişi ya da kişilerin yakalanmasın için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bıçakla kesilen lastiklerinin çoğunun fazla zarar gördüğü ve tamir edilmesinin mümkün olmadığı, bu lastiklerin yenisi ile değişmesi gerektiği belirtildi.























