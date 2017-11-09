taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.246
USD
3,8779
EURO
4,5224
ALTIN
160,46
PETR
64,0100

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

Eskişehir'de servis midibüsü virajı alamayarak şarampole yuvarladı, devrilen aracın içinde 15 kişi yaralandı.

09.11.2017 - 20:33
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Kütahya karayolunun 2'nci kilometresindeki Kızılinler yol ayrımı yakınında meydana geldi.

MİDİBÜS DEVRİLDİ

Nemli Mahallesi'ndeki manyezit maden işletmesinde çalışan idari personeli kent merkezindeki evlerine getirmekte olan Fikret U. yönetimindeki 26 S 7348 plakalı midibüs, virajı alamayarak şarampole uçtu.

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

15 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Devrilerek yan yatan midibüste bulunan şoförle birlikte toplam 15 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri midibüste sıkışan yaralıları dışarı çıkardı. Bir süre aracın yanında yerde yatar halde bekleyen ve üzerlerine bataniye örtülen yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

Eskişehir'de servis midibüsü devrildi

İlginizi Çekebilir
Bingöl'de cip fırına daldı
Bingöl'de kadın sürücünün kullandığı cip kontrolden çıkıp, fırına çarparak durabildi.
Şanlıurfa'da baba oğlunu hortumla dövdü
Suruç ilçesinde bir baba oğluna hortumla vurarak işkence yaptı.
Antalya'da sahte evrak çetesi çökertildi
Hazırladıkları sahte evraklarla başkalarına ait arsaların satışını yaptığı belirlenen 6 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yeni aldığı tüfeği denerken canından oldu
Adana'da yeni aldığı av tüfeğini denemek üzere atış yaparken kazara kendini vuran Mehmet Fatih Özdemir, hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cam filmi yasağı esnetilecek

Cam filmi yasağı esnetilecek

786
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

184
Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

515
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım mesajı

243
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

167
Mehmet Demirkol: Arda Galatasaray'a hayırlı olsun

Mehmet Demirkol: Arda Galatasaray'a hayırlı olsun

126
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM