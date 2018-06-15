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Eskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

Eskişehir'de otobüs durağına bırakılan ve fünye ile imha edilen şüpheli paketten nevresim takımı çıktı.

DHA | 15.06.2018 - 17:47..
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İki Eylül Caddesi'nde, Alaeddin Parkı yanındaki belediye otobüs durağında bank üzerinde bir paket gören vatandaşlar, bomba şüphesi ile durumu polise bildirdi.

BOMBA UZMANLARI İMHA ETTİ

Gelen polis ekipleri, tramvayların da geçiş yaptığı caddeye şerit çekip, yolu kapattı. Polis ekipleri, yayaların geçişine de izin vermedi. Olay yerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanı, özel giysilerini giyerek pakete yaklaştı. Fünyenin bir ucunu paketin yanına bırakan bomba uzmanı, daha sonra uzaktan kumandayla fünyeyi patlattı.

Eskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

NEVRESİM ÇIKTI

Patlama sesi çevrede heyecan yaratırken, paketten nevresim takımı çıktı. Çalışmaların ardından cadde ulaşıma açıldı.

Eskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı



Eskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı



Eskişehir'de şüpheli paketten nevresim takımı çıktı























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