Eskişehir’de Temmuz ayında konut satışı arttı

Eskişehir genelinde konut satışları 2018 temmuz ayında, 2017 temmuz ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 2 bin 126 adet oldu.

941 ADEDİ İLK EL SATIŞ

2018 temmuz ayında konutların 941 adedi ilk el satış, bin 185 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

521 ADET İPOTEKLİ SATIŞ

Eskişehir’de satışı yapılan 2 bin 126 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında azalarak 521 adet, diğer satışlar ise yüzde 22,1 oranında artarak bin 605 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 521 konutun 222 adedi ilk satış, 299 adedi ise ikinci el satış oldu.