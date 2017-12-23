Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü

Hakkari'den sonra Şırnak'a giden Cumhurbaşkanı, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajları verdi.

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Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye bir NATO ortağıdır

Almanya'dan sonra Hollanda da Türkiye ile olan ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağı yönünde açıklama yaptı.