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Eskişehir'de tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı

Eskişehir’de yolun karşısına geçerken tramvayın altında kalan genç, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İHA | 18.09.2018 - 13:49..
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17 yaşındaki Enes K., sabah 8.00 sularında okula gitmek üzere yola çıktı. Bir süre ilerleyen genç, İsmet İnönü 2 Caddesi'nden karşıdan karşıya geçmek üzere hazırlandı.

TRAMVAY ÇARPTI

Araç yolunu geçen Enes K., tramvay yolunu da geçeği esnada SSK istikametine giden tramvay kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen lise öğrencisi, tramvayın altında kaldı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerini beklerken gencin bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti.

Eskişehir'de tramvay yayaya çarptı: 1 yaralı

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ile vatandaşlar, genci altında kaldığı tramvaydan çıkararak ambulansa bindirdi. Yaralanan Enes K, ambulans ile Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence çarpan tramvayın Büyükşehir Belediyesinin dün hizmete giren yeni tramvayların biri olması da dikkat çekti.

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