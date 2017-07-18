Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Eskişehir'de, darbe girişiminde bulunan askerler tarafından şehit olan Eskişehirli Fatih Dalgıç’ın isminin verildiği ‘Şehit Dalgıç' operasyonu ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

43 NOKTAYA EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Eskişehir merkezli 4 ilde saat 05.30 sıralarında eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 ayrı eve baskın düzenlendi. Operasyonda özel harekat, çevik kuvvet polisi de olmak üzere 60 ekip ile 750 polis görev aldı. Kapıyı açmayan evler özel harekat polisleri tarafından kırılarak girildi. Şarhöyük, Fevziçakmak ve Zafer Mahalleleri’nde düzenlenen operasyonda ev aramaları narkotik köpekleri ile yapıldı. Aramalarda narkotiğe ait 7 köpek de kullanıldı.

HELİKOPTERLE OPERASYONU YÖNETTİ

Narkotik Daire Başkanlığı işbirliği ile uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonu İl Emniyet Müdürü Engin Dinç helikopterle havadan yönetti. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait polis helikopteri ile operasyonu yöneten Emniyet Müdürü Engin Dinç, operasyon sonrasında görev alan polisleri tek tek kutladı.

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 43 kişi gözaltına alınırken 3 tabanca, 5 pompalı tüfek, 11 kilo esrar, 20 gram kokoin, bin 100 uyuşturucu özelliği bulunan hap, 500 gram skunk ve bir miktar da sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.





























