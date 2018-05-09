Eskişehir'de yapılan eşek heykeli işe yaramadı

Porsuk kenarına, kısa bir süre önce bölgeye yerleştirilen ve gündemi uzun süre meşgul eden ‘Çekirdek çitleyen eşek’ heykeli, geçen süreçte vatandaşların çekirdek kabuklarını yere atmasını engelleyemedi. Özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Porsuk’taki çöp birikintileri, sağduyulu vatandaşların tepkisini çekti.

"KÜLTÜR EKSİKLİĞİMİZ VAR"

Bölgede yaşanan kirliliğinin Eskişehir’e yakışmadığını ve mesaj içerikli eşek heykeline rağmen bu davranışların kendisini şaşırttığını belirten Sevgi Sümbül, “Aslında bu heykeller bilinçlendirme amaçlı yapılıyor ama halkın görüp göremediği de önemli. Bizim bu konuda kültür eksikliğimiz var. Maalesef biz onları sadece bir demir yığını olarak gördüğümüz için gerçek anlamını çözemiyoruz.” şeklinde konuştu.

"YALNIZCA FOTOĞRAF ÇEKTİRME ARACI OLDU"

Porsuk’un Eskişehir’in sembol bölgelerinden biri olduğunu ve bu tür davranışların kendilerini üzdüğünü vurgulayan Vildan Çakır ise şunları kaydetti:

“Herkes fotoğraf çektiriyor. Heykel bir işe yaramıyor, beyinde olması lazım. Çekirdek konusunda yine aynı, yine aynı. Bunu heykelle resimle ya da başka şeylerle çözemezler. Bilinçli olmaları lazım aslında. Biri lise mezunu biri üniversite mezunu, hep bilinçli öğrencilerimiz. Ama yapmıyorlar. Ben olsam poşet alır, poşete koyarım. Eşek heykeli yalnızca fotoğraf çektirme aracı oldu.”