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Eskişehir'de yeni kurye saldırısı

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde bir kuryenin pizzaya tükürdüğü görüntüler tepki çekmişti. Bugün ise yine Eskişehir'de bir kuryenin, siparişi götürdüğü kişiyi evine girerek darbettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 17:22..
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Eskişehir'de daha önce kaydedilen görüntülerde, pizza siparişi götüren bir kuryenin apartmanda pizzaya tükürdüğü ve müşteriye bu şekilde teslim ettiği kameralara yansımıştı.

Her şeyden habersiz siparişini teslim alan müşteri, üçüncü dilimi yerken komşusundan "pizzayı yeme" mesajı almış, olayı bu şekilde öğrenmişti.

Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında ViDEO

EVİNE GİRİP DARBETTİ

Bugün ortaya çıkan görüntülerde ise, başka bir kurye kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle müşteriyi evine girerek darbediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, "tek gözlü kurye getirmesin" notunu düştüğü iddia ediliyor.

Bunun üzerine gencin evine gelen kurye, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başlıyor ve o anlar kuryenin arkadaşı tarafından kaydediliyor.

Eskişehir'de yeni kurye saldırısı VİDEO

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