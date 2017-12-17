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Eskişehir'de yol ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA | 17.12.2017 - 01:13..
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Şeker Mahallesi'nde yolda yürüyen Onur Fuçucu (25), henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

Eskişehir'de yol ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fuçucu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de yol ortasında silahlı saldırı: 1 ölü VİDEO

Eskişehir'de yol ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

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