Şeker Mahallesi'nde yolda yürüyen Onur Fuçucu (25), henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fuçucu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırı olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de yol ortasında silahlı saldırı: 1 ölü VİDEO