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Eskişehir'de zincirleme trafik kazası

Eskişehir'de, tır ile 2 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 6'sı çocuk 17 kişi yaralandı.

18.07.2017 - 10:13
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YARALILAR

Muharrem Sivrikaya idaresindeki 26 HS 061 plakalı tır, Eskişehir-Bursa karayolu Anadolu Üniversitesi kavşağında, Halil El Muhammed'in kullandığı 33 MA 362 plakalı minibüs ve Ali El İsa yönetimindeki 33 MN 083 plakalı minibüsle çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada, minibüslerdeki Muharrem Sivritepe, Rim ve Feride Elise, Gutna Ali, Şeyma Elsıvedi, Hena İbrahim, Musa Sevadi, Rahaf Halaf, Verka Elşivadi, Ali ve Muhammed Halaf, Ahmet, Ravya ve Hüseyin El Muhammed, Safa İbrahim, Sabah Homuş Sungur ve Ayşa Muhammet yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre ve Eskişehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

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