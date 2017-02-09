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Eskişehir'deki fuhuş çetesinden genç kıza öldüresiye dayak

Eskişehir'de fuhuş çetesi tarafından feci şekilde dövüldüğünü iddia eden genç kız hastaneye kaldırıldı.

09.02.2017 - 16:49
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Kırım caddesinde bir kafeden tanıdığı kişiler tarafından darp edilip evde alıkonulduğunu ileri süren Bahar İ. (22), 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kızın feci şekilde darp edildiğini gördü.

GENÇ KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Vücudunda darp izlerine rastlanılan ve gözleri şişen genç kız, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise, olaya karıştıkları ileri sürülen şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

"BENİ FUHUŞ ÇETESİ KAÇIRDI, GASP ETTİLER"

Diğer yandan genç kızın, "Beni fuhuş çetesi kaçırdı, cep telefonumu ve paralarını gasp ettiler, ardından beni feci şekilde dövdüler" şeklinde konuştuğu ileri sürüldü.

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