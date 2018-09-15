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Eskişehir’deki ulaşım ücreti mega kentlere kafa tutuyor

Eskişehir’de ulaşıma yapılan zamlardan dolayı vatandaşlar tepki gösterirken, Eskişehir şu anki ulaşım ücretleriyle büyük şehirlerle yarışır hale geldi.

İHA | 15.09.2018 - 09:19..
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), geçtiğimiz günlerde şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 25-30 oranında zam yaptı.

ÖĞRENCİ 1 LİRA 60 KURUŞ

Eskişehir’deki ulaşım mesafelerinin kısa olması düşünüldüğünde vatandaşlar gelen zamların fahiş miktarda olduğunu düşünüyor. Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir’de zamdan sonra artık öğrenciler 1 lira 60 kuruş ulaşım ücreti ödeyecek.

Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul’da eğitim-öğretim gören bir öğrencisi ise ulaşıma 1 lira 25 kuruş ödüyor. Durum böyle olunca da Eskişehirliler kısa mesafelerde ulaşım için ödenilen yüksek miktarlardan dolayı mağdur oluyor.

Eskişehir’deki ulaşım ücreti mega kentlere kafa tutuyor

Eskişehir’in ulaşım yönünden İstanbul’dan daha pahalı olduğunu vurgulayan Fatmanur Biciğan bir vatandaş şunları söyledi;

"FİYAT ÇOK YÜKSELDİ"

"Eskişehir çok küçük bir yer olmasına rağmen, ulaşımın çok rahat olması gerekirken şu an fiyat çok yüksek. Ben öğrenci değilim. Öğrenciliğim bitti normal bilet basıyorum ve şu an 2 buçuk lira basıyorum. İstanbul’da yaşarken, Şişli’den Beşiktaş’a giderken benim en fazla yol ücretim 2 buçuk-3 lira oluyordu ki İstanbul’dan bahsediyoruz. Gebze’de otururken bile İstanbul’a yolculuk yapacağımda Harem’e 1 lira verip metroya da 1,25 veriyordum. Bu benim için daha kolay. Eskişehir’de yürüyerek gideceğim yerler daha yakın ama buna rağmen Gökmeydan’dan Anadolu Üniversitesi’ne 3 buçuk lira basarak geldim. Yürüyerek gitsem belki 3 buçuk lira karnımı doyuracak. Ben ilk geldiğimde Eskişehir’e çok iyi bir öğrenci şehri olarak bakıyordum, çok güzel bir şehir diyordum. Artık dolar mı etkiledi, Büyükerşen mi etkiledi bilmiyorum ama fiyat çok yükseldi."

Eskişehir’deki ulaşım ücreti mega kentlere kafa tutuyor


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