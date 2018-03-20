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Eskişehir'e sarhoş adam heykeli

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek yerlerinden olan Barlar Sokağı'na, içkinin kötülüklerini anlatan bir heykel dikti.

DHA | 20.03.2018 - 13:32..
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Eskişehir'e sarhoş adam heykeli

Kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerle çeşitli mesajlar vermeyi amaçlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce Tepebaşı ilçesine 'sarhoş adam' heykeli yapıldı.

Eskişehir'e sarhoş adam heykeli

BARLAR SOKAĞI'NA SARHOŞ ADAM HEYKELİ

Belediye tarafından daha önce Porsuk Çayı ile çevresinin temiz kalmasına dikkat çekmek için 'Kovadan balık tutan adam' ve 'Çekirdek çitleyen eşek' heykeli çay kıyısına yerleştirilmişti.

Büyükşehir Belediyesi'nce bu kez, alkolün zararlarına dikkat çekmek için atölyede 'sarhoş adam' heykeli hazırlatıldı.

'Şişede durduğu gibi durmaz' yazılı, yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde sızmış adam heykeli, eğlence mekanlarının yer aldığı Hoşnudiye Mahallesi'nde, 'Barlar Sokağı' olarak adlandırılan Vural Sokak girişine konuldu.

Eskişehir'e sarhoş adam heykeli

Eskişehir'e sarhoş adam heykeli

Eskişehir'e sarhoş adam heykeli

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