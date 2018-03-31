Bir günde Eskişehir

Ezgi GÜLHAN / [email protected]

"Merak ettiğim bir şehir, gidip göreyim ne kaybederim?" diyorsanız buyrun size nerelere gideceğinizden bahsedelim.

İstanbul'dan yola çıktığınızı varsayalım. İki buçuk saat sürecek olan yolculuğunuzda şehir değiştiriyor gibi değil de Kartal- Avcılar arası yolculuk yapıyor gibi hissedeceksiniz.

İstanbul'un kalabalığını unutun. Şehre ulaştığınızda, sizi geniş caddeler ve sakin bir hayat karşılayacak.

Yolculuk kısa sürse de acıkmış olmalısınız, haydi kahvaltıya!

ÖNCE PORSUK ÇAYI'NDA BİR KAHVALTI

İçinizin rahat hissettiği herhangi bir mekana girin ve oturun.

Bakın; burada her şey çok ucuz. Menüye bakın ve İstanbul’da standart bir mekanda iki kişilik yiyeceğiniz bir kahvaltıyla karşılaştırın.

Aynı porsiyonların yarı fiyata olduğunu görünce aniden masayı donatma isteği gelecek.

İLK DURAK PORSUK ÇAYI

Dinlendiniz, kahvaltı da tamam.

Sırt çantanızı takıp gezmeye başlayın.

Nereden başlasam diyorsanız, sakin ve Eskişehir’in imzası haline gelen Porsuk Çayı’na koşun.

Kışın ortasında tekne ve gondol turu mümkün değil ama tam bahar aylarında gidecek olanlar çok şanslı.

Buranın tadını çıkartın çünkü gerçekten huzur verici.

Üniversite öğrencileri çimlerde ders çalışıyor, karşı tarafta bir sürü kafe, biraz ileride Odunpazarı… Daha ne olsun ?

ODUNPAZAR'I GÖRMEDEN DÖNEN AYIPLANIR

Bildiğiniz gibi Odunpazar evleri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Osmanlı Dönemi’nden kalma bu evler buram buram tarih kokuyor.

Dönemin köylüleri binbir zorlukla dağdan getirdikleri odunları, şimdiki ismiyle “Yediler Parkı” denilen meydanda satıyorlardı.

O dönemden günümüze Odunpazarı kaldı buranın ismi.

ATLIHAN EL SANATLARI ÇARŞISI

1850 döneminden günümüze kadar gelen bir miras…

Hediyelik eşyalar, mavi boncuklar, cam sanatları, Osmanlı takıları ve daha nicelerini bulabileceğiniz bu yeri kesinlikle görmelisiniz.

KURTULUŞ MÜZESİ

İnönü Savaşları sırasında İsmet İnönü’nün kaldığı ve Odunpazarı semtindeki “Mestanlıoğlu Hali Evi” restore edilerek Milli Mücadele müzesi açıldı.

Kurtuluş Savaşı’nın stratejik olarak anlatıldığı bir müze burası.

Eskişehir’in en yeni müzesi diyebiliriz. Giriş katının çocuklara ait olduğu müzede üst kata çıktığımızda bizi Milli Mücadeleyi anlatan gazeteler, karikatürler ve dönemi anlatan gösterim odaları bulunuyor.

BALMUMU MÜZESİ

Eskişehir’le özdeşleşmiş olan Balmumu Müzesi, en çok merak edilen yerlerden biri.

Öğrenciyseniz 6 lira vererek müzeye giriş yapabilirsiniz.

MÜZEDE KİMLER VAR

5 kategoriden oluşan bu müzede, Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı’nın kahraman isimleri, geçmişten günümüze Cumhurbaşkanları, Türk ve dünya sinemasından önemli insanları Balmumu Müzesi’nde görebilirsiniz.

Fotoğraf çekimine iki sene önceye kadar yer yer izin veriliyorken şimdilerde fotoğraf çekmek tamamıyla yasaklandı.

Ancak müzenin içindeki fotoğrafçıya ücret karşılığında çektirebilirsiniz.

ESKİŞEHİR'İN DİSNEYLAND'I: MASAL ŞATOSU

Eskişehir’in tartışmasız en güzel yeri…

Tasarım olarak Disneyland’ı andıran Masal Şatosu, Türkiye’de bulunan en önemli kule ve tarihi yapılardan biri.

İnsana orta çağdaymış hissi uyandıran bu şato özellikle çocuklu ailelerin gidebileceği şatoda Dede Korkut Hikayeleri’nden tutun Keloğlan’a kadar bir çok karakterin bulunduğu turlar düzenleniyor. Turlar yaklaşık yarım saat yarım saat sürüyor.

Haftanın her günü 10.00- 17.00 arasında ziyaret edebilirsiniz.

Giriş katında masal kahramanları ve çocukların ilgisini çekebilecek hediyelik eşyalar mevcut.

DEVRİM ARABASI

Türkiye’nin kalkınma öyküsü bu müzede saklanıyor. Türkiye’nin ilk yerli otomobili 1961 yılında üretildi ve hala çalışır durumda.

TÜLOMSAŞ'ın bahçesinde, cam garajda muhafaza ediliyor. Görmekte fayda var!

GEZDİM DOLAŞTIM NE YEMELİYİM

Odunpazarı'nın içerisinde yer alan bir çiğ börek dükkanı var.

Aç değilken bile kendini yedirtebilecek kadar lezzetli çiğ börekleri yemeden kesinlikle dönmeyin.

BÖREK KESMEZ KÖFTE YOLLA DİYENLER

Balaban köfte de en az çiğ börek kadar aranan bir tad. Gitmişken yiyip öyle döneyim diyenlerdenseniz kesinlikle Odunpazarı'nın tarihi sokaklarında usul usul ilerlerken balaban köfte yiyebileceğiniz şirin mekanlardan birine oturun.

Bir günde tamamlayabileceğiniz Eskişehir turunun sonuna geldik.

Hızlı trene binip dönüşünüzü yine iki buçuk saatte tamamlayabilirsiniz.