Eskişehir'i gezen Erdoğan kenti eğitimin başkenti ilan etti

Eskişehir'in Kurutuluş Savaşı'nın dönün noktası ve Osmanlu'nın kurucu şehri olarak niteleyen Cumhurbaşkanı, "Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.





"EĞİTİMİN, GENÇLERİN VE KÜLTÜRÜN ŞEHRİ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir mitinginde halka hitap etti.

Konuşmasına, "Yunus Emre'nin, Nasreddin Hoca'nın şehri, nice gönül sultanının şehri, Osmanlı'nın kurucu şehri, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası, demokrasinin, merhum Hasan Polatkan'ın şehri, eğitimin, kültürün, sporun, gençlerin şehri Eskişehir... Sizleri gönülden selamlıyorum Eskişehir." diyerek başlayan Erdoğan, Yunus Emre'nin izinden giderek, gönüller yapmaya geldiklerini ifade etti.

TÜRK DÜNYASI İÇİN EĞİTİMİN BAŞKENTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz." diye söz verdi. Erdoğan, üniversiteleriyle, ilköğretimden liseye kadar her kademe ki kurumlarıyla Türkiye'nin en iyi eğitim-öğretim alt yapılarından birine sahip olan Eskişehir'e böyle bir unvanın yakışacağını ifade etti.

Türk dünyasının her köşesinden Eskişehir'e gelecek, buradan Türk dünyasına gidecek öğrencilerin, coğrafyanın geleceğini inşa edecek kadroları oluşturacağını vurgulayan Erdoğan, bunun için çalışmaların hemen başlayacağını bildirdi.

Türk Dünyası Vakfının 2013 projesindeki birikimi ve tecrübesiyle bu işin de altından kalkacağını vurgulayan Erdoğan, şimdiden Eskişehir'in 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti unvanının hayırlı olmasını diledi.