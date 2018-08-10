Eskişehir'in bilinen en eski şehri gün yüzüne çıkarılıyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 1996 yılından beri sürdürülen ve MÖ 3500 ile 1900 yılları arasındaki Tunç Çağı'nda 1600 yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayat sürülen Eskişehir'in bilinen en eski şehri olarak adlandırılan Küllüoba, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

KÜLTÜR HATLARININ KALINLIĞI

Kazı başkanı Prof. Dr. Turan Efe, Küllüoba höyüğünün Yukarı Sakarya Ovalarının batı kesiminde, Seyitgazi'nin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını belirterek, yaklaşık 300x150 metre ebatlarındaki höyükte kültür katlarının kalınlığının azami 9 metre olduğunu kaydetti.



