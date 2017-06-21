Eskişehir'in yapay plajı sezonu açıyor

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kent Park içerisinde bulunan yapay plajda yeni sezon için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Plaj, 24 Haziran Cumartesi günü hizmete başlayacak ve Ramazan bayramı süresince de açık kalacak.

GİRİŞ FİYATI 15 TL

Plaj suyunun sağlık kontrollerinin ve plajın genel temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz sezonu boyunca sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet verecek plajın giriş fiyatının 15 TL olduğunu açıkladı.





















