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Eskişehirli akademisyenin sokak çizimleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi, sokaklara farklı bir bakış açısından bakıyor...

28.07.2017 - 21:34
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  2. Kültür Sanat

31 yaşındaki Hakan Keleş, "Lilliputlar" ismini verdiği illüstrasyon çizimlerini, özellikle şehrin kıyısında kalan ve keşfedilmeyi bekleyen sokaklarından telefonuyla çektiği fotoğraflarının üzerine işleyerek sosyal medyada tanıtıyor.

RENKLİ KARAKTERLER SOKAKTA

"Lilliputlar" adını verdiği renkli karakteriyle gerçekleştirdiği illüstrasyon çizimleriyle dikkati çeken Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel Instagram sayfasında yayınladığı çizimlerin yurt içinde ve dışında yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Eskişehirli akademisyenin sokak çizimleri

KIYILARDA KALMIŞ GÜZELLİĞİ İNSANLARA TANITIYOR

Keleş, Brezilya kökenli, Londra'da yaşayan illüstratör Lucas Levitan'dan ilham aldığını dile getirerek, "Lucas bu işi tamamen hobi olarak yapıyordu. Benim amacımsa bu işe girerken farklıydı. Gezmeyi seven biriyim. Şehrimi, ülkemi gezerken gördüğüm eksiklikleri fotoğraflamaya çalıştım. Fotoğrafların üzerine çizdiğim resimlerse aslında kıyılarda kalmış güzelliği insanların gözlerine iliştirebilmek." diye konuştu.

Eskişehirli akademisyenin sokak çizimleri

"BURASI BİZİM SOKAK MI"

Keleş, Instagram hesabından paylaştığı çizimlerin sosyal medyadan hızla yayıldığını anlatarak, "Çok farklı illerden arayıp çizim talebinde bulunuyorlar. Ben bu işi ücretli yapmadığımı söyleyince de şaşırıyorlar. Eskişehir'e sırf çizimlerimi görüp merak ettikleri için gelen turistler oldu. Çizimlerim turist çekiyor diyebilirim. Çünkü fotoğrafının çektiğim sokakta yaşayan insanlar bile 'Burası bizim sokak mı?' diyebiliyor. Renkli ve eğlenceli fotoğraflar da sanıyorum turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Eskişehirli akademisyenin sokak çizimleri

Eskişehirli akademisyenin sokak çizimleri

Eskişehirli akademisyenin sokak çizimleri

Eskişehirli akademisyenin sokak çizimleri

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