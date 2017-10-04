'Eskort kız' isteğiyle 3 bin 154 lira dolandırıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir kafeye giden H.İ.A., iddiaya göre, sosyal paylaşım sitesinde gördüğü 'eskort kız' yazan paylaşımdaki cep telefon nuramasını aradı.

H.İ.A., karşısına çıkan Y. isimli kadına, ilişki için kadın aradığını söyledi. Y., H.D. isimli kadının hesabına 3 bin 154 lira göndermesini istedi.

PARAYI HESABINA YATIRDI

Kadının verdiği hesaba parayı gönderen H.İ.A., saatlerce beklemesine rağmen kadının gelmemesi üzerine polise giderek şikayette bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, bu şekilde dolandırıcılık olaylarına karşılık vatandaşları uyardı.

Dolandırıcıların internet sitesinde yer alan cep telefonlarını arayan kişilerden parayı banka hesabına yatırmalarını istedikleri, bunun ardından da sigorta veya sağlık ücreti gibi bahanelerle para istemeyi sürdürdüklerini belirten yetkililer, dolandırıcıların daha sonra telefon hatlarını kapattıklarını kaydederek, internet ve telefon dolandırıcıları konusunda daha hassas olunmasını istediler.