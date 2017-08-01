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Eskort sitelerine yönelik 4 ilde operasyon

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 100'ün üzerinde kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

01.08.2017 - 18:09
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İnternet arama motoruna "Samsun escort" yazıldığında operasyona konu internet sitesine yönlendirme yapıldığı belirten açıklamada, "İlimizde sitede ilanı yayınlanan ve kimliği belirlenen 32 eskort şahsa ait ilanın bulunduğu anlaşılmış, eskort sitesi yönetici ve sahipleri ile ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda N.Ö, İ. Ç. ve N.Ç. isimli şüpheliler tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, saat 06.00'da Samsun ve Mersin'de 10 ekip ve 40 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda, Mersin'de bulunan şüpheliler N.Ö, İ.Ç. ve N.Ç'nin yakalandığı belirtildi.

Eskort sitelerine yönelik 4 ilde operasyon

160 BİN LİRAYA EL KONULDU

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramada ise 4 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 1 tablet, 2 masaüstü bilgisayara ait hard disk, 2 harici bellek, 4 USB bellek, 6 banka kartı olmak üzere dijital malzemeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olan otomobil ve şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 160 bin liraya el konulduğu kaydedildi.

Eskort sitelerine yönelik 4 ilde operasyon

Eskort sitelerine yönelik 4 ilde operasyon

Eskort sitelerine yönelik 4 ilde operasyon

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